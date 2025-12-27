﻿﻿
Reportero detenido, nada que ver con libertad de expresión

Diciembre 27 del 2025

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), rechazó que la detención del reportero de nota roja, Rafael Vela León –acusado de los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública–, tenga que ver con la libertad de expresión.

“Leí que varios dicen la libertad de expresión: esto no va con la libertad de expresión, aquí en Veracruz se ha vivido un año con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos y de mi parte de mi gobierno no ha habido un solo reclamo, una sola señalización”, dijo.

Dejó en claro que para la ley todos son iguales, ya sean periodistas, reporteros, profesionistas o carpinteros, por lo que defendió el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

