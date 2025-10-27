Represento solidaridad con Palestina: Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña se conmovió hasta las lágrimas al narrar las condiciones en que viven miles de palestinos en centros de refugio, a quienes visitó en su viaje a esa región del planeta.

Durante su video charla de este domingo en redes sociales, el legislador se dio tiempo para arremeter contra quienes critican su gira internacional y dijo que su objetivo no es pasear ni hacer turismo político o legislativo, sino mostrar su solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado y que “tiene derecho a existir”. Dijo que en Dubái solo estuvo 12 horas y desde los medios de comunicación y la derecha ya le apodan el “Jeque Noroña”.

“Cómo les pesa. ¿Qué vengo representando?, lo que represento es el humanismo, el compromiso, la solidaridad entre pueblos, la lucha por la verdad y la justicia, eso vengo representando”, aseguró, al tiempo que se le llenaron los ojos de lágrimas.

Fernández Noroña llamó “pandilla de cretinos rabiosos” a quienes critican su viaje a Medio Oriente y con ello, “justifican el genocidio”.

“Entiendo la rabia de la derecha, me le salí del huacal. Inconcebible que una persona de mi origen llegue hasta acá y claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear, vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir y se me han acumulado las emociones”, señaló.

Sin seguridad

El expresidente del Senado informó que no le será posible entrar a Jerusalén ni a la Franja de Gaza porque ninguna autoridad le garantiza su seguridad, pero anunció que en los próximos días se entrevistará con importantes funcionarios y, entre otros temas, hará gestiones para que México reciba y niños palestinos huérfanos.

Fernández Noroña dijo que son “miopes” quienes no se solidarizan con Palestina, porque advirtió, “hoy es ese pueblo y mañana podríamos ser nosotros”.

“Es que cómo puede haber tal miopía, están amenazando a Venezuela, a Colombia y a México de intervención militar, lo están pidiendo el (PAN) y el PRI, que dicen ‘aquí nosotros traicionamos a la patria, somos los nuevos traidores a la patria, que bajo el argumento de que este gobierno está llevando al desastre, pedimos la intervención militar de Estados Unidos para que nos ocupe y nos ponga ahí de sus peleles’. ¿Cómo puede no entenderse que cuando eres solidario con otro pueblo estás siendo solidario contigo mismo frente a un monstruo?”, cuestionó.

Dijo que no hay pueblo que no acabe logrando su independencia y su soberanía.