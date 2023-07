Represento una visión de renovación generacional

“En esta vida solamente no gana el que no lo intenta, por eso yo he decidido participar en este proceso, soy el único menor de 60 años, represento una visión diferente, una visión de renovación generacional, una visión joven con ideas nuevas”, afirmó el aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Verde.

Durante su visita a la Universidad de Guadalajara, aprovechó el espacio para dejar en claro a la audiencia sus intenciones de contender en 2024, donde dio a conocer la estrategia en materia ambiental que debería implementarse a nivel nacional, la cual está basada en cuatro ejes: Conservación, Conciencia ambiental, Cuidado del agua y Contaminación, sin embargo, los presentes se mostraron más interesados en cuestionar al exgobernador sobre otros temas.

Uno de los académicos preguntó al senador con licencia qué haría con la inseguridad y desaparición de personas que aquejan a Jalisco, a lo que respondió estar a favor de un mando único.

“Debemos de tener esfuerzos coordinados, no esfuerzos aislados, no que cada policía municipal haga su propio esfuerzo o peor aún, que llegue un alcalde y nombre a un director de la policía por razones políticas”, señaló.

Otra de las asistentes preguntó si se mantendrían los programas sociales impulsados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya fueron aprobados en el Congreso de la Unión y ya están en la Constitución, es decir, nadie los puede quitar, no importa quién gobierne, ni quién venga más adelante. Esté quien esté, esos programas van a continuar”, dijo.