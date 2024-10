Reprime policía a madres buscadoras

Una protesta pacífica de madres buscadoras del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, fue reprimida el viernes por policías estatales en Chetumal, lo que dejó como saldo 10 mujeres con lesiones menores, malestar en cervicales, dolencias físicas e impacto emocional, confirmó este sábado la agrupación, que anunció en Cancún que interpondrá las denuncias correspondientes y exigió la destitución de funcionarios involucrados.

En conferencia de prensa, realizada este sábado, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Romana Rivera –madre de Diana García, desaparecida en febrero de 2020 en un bar de esta ciudad– relató que ayer acudieron a la capital del estado para solicitar al titular de la institución, Raciel López, avances sobre casos recientes no resueltos en la zona sur.

También sobre el probable desmantelamiento de un crematorio que el colectivo descubrió en la colonia irregular Tres Reyes, en Cancún, en septiembre pasado. Presuntamente toda la evidencia encontrada ahí fue eliminada.

Viajaron madres buscadoras desde Cancún, Playa del Carmen, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto a Chetumal, en donde montaron bloqueos intermitentes en la avenida Insurgentes, que da entrada a la ciudad, lo que congestionó el tráfico y motivó que automovilistas reaccionaran negativamente, presionando a las autoridades.

Rivera narró que durante la protesta fue notificada de que sostendría una reunión con el fiscal, por lo que autoridades le pidieron dejar la manifestación y acudir a las oficinas de la institución, mientras la protesta proseguía con bloqueos intermitentes en la vialidad y un fuerte operativo policiaco.

El momento –acusó– fue aprovechado para disuadir violentamente a las madres buscadoras que estaban ahí, mientras entretenían al grupo más pequeño en las instalaciones de la institución.

“Quiero aclarar que se nos dijo que se nos iba a dar la respuesta para atender nuestros puntos que llevábamos para reclamos y me trasladaron a través de la patrulla de la policía estatal para darnos la atención, aparentemente, porque el fiscal no lo podía hacer físicamente, pero lo iba a hacer virtual. Me acompañaron tres de mí, mis compañeras que estaban ahí, justamente porque no siento la confianza para irme sola y lo hice con tres personas más víctimas de desaparición y se quedaron mis compañeras en el punto”, informó Rivera.