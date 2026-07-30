Reprueba encuesta con 73 por ciento a Trump en EUA

Donald Trump alcanzó mínimos históricos en una nueva encuesta publicada por CNN donde sale reprobado en prácticamente todos los temas, del manejo de la guerra al de la economía y la migración. A decir de analistas, la encuesta es un reflejo de lo alejado que está el presidente estadounidense de los intereses y preocupaciones de los ciudadanos; 73 % de los estadounidenses creen que Trump no ha atendido los problemas más urgentes del país, una cifra récord. Apenas 27 % creen que tiene sus prioridades correctas.

“Trump no solo no está prestando atención, sino que tampoco tiene la empatía suficiente como para transmitir a todos aquellos que están consternados por lo que cuesta vivir en Estados Unidos”, advierte el analista político, Hernán Molina.

“El presidente no habla sobre los temas que a la gente le interesan, como el costo de la vida, el costo de la guerra”. Tampoco, añade, “ha sido capaz de manejar un discurso con acciones concretas sobre lo que está haciendo” para atender a esas preocupaciones.

Un 65 % de estadounidenses creen, según la encuesta de CNN realizada por la firma SSRS, que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país. Para 67 %, las acciones militares en Irán han afectado a Estados Unidos.

Incluso en su propio Partido Republicano, su aprobación ha caído a un nuevo mínimo de 78 %, con apenas 19 % que se declara “entusiasmado” sobre lo que resta del mandato del magnate.

Trump obtiene las calificaciones más bajas en el manejo de la guerra en Irán —solo 28 % lo aprueba y 74 % cree que el conflicto no vale las vidas perdidas de soldados estadounidenses—, la inflación —apenas 25 % aprueba— y precios del gas —21 % aprueba—. En el tema migratorio, solo 39 % aprueba la forma en que Trump está manejando el tema. Tras los recientes tiroteos que han resultado en la muerte de migrantes a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, los estadounidenses afirman, por un margen de 20 puntos, que la agencia está haciendo que las ciudades sean menos, no más seguras.

Los resultados, detalla Pescador, son motivo de preocupación para los republicanos, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, pero no necesariamente para Trump.