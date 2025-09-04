Reprueba Monreal ataque de EE. UU. a barco venezolano

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reprobó el ataque militar de Estados Unidos en contra de un barco procedente de Venezuela, que presuntamente traficaba droga, y dijo que en el caso de México, la Constitución rechaza la injerencia de otros países en sus asuntos.

"Yo no estoy de acuerdo en ninguna actitud de violencia en contra de país alguno, nuestra Constitución es muy clara, no intervención, solución pacífica de las controversias, no injerencia en asuntos internos de cualquier nación, y nosotros honramos los principios en política exterior que previene la Constitución general de la República", expresó.

Cabe recordar que el martes, el presidente Donald Trump publicó el video del ataque militar a una embarcación, en la que resultaron 11 personas fallecidas: "en el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando".