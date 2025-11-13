Republicanos optimistas; el fin del “shutdown”

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la “pesadilla nacional” del “shutdown” terminará en breve, esperando que la Cámara de Representantes la apruebe antes de enviarla al escritorio del presidente Donald Trump.

El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley de financiación gubernamental a corto plazo y lo envió a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobado pronto. Un comité clave de la Cámara votó 8-4 para avanzar la legislación, enviándola al pleno de la Cámara para su consideración.

El proyecto de ley financiaría al gobierno hasta el 30 de enero y proporcionaría fondos para algunas agencias gubernamentales para el resto del año fiscal.

Por su parte, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), el sindicato más grande del país que representa a los trabajadores federales, envió una carta a los representantes pidiéndoles que voten a favor del proyecto de ley aprobado por el Senado para decretar el fin del “shutdown” del gobierno de Donald Trump, el más extenso en la historia del país, con 40 días.

El director legislativo de la AFGE, Daniel Horowitz, escribió en la carta que el cierre ha obligado a muchos empleados federales a “trabajar sin sueldo o a quedarse en casa sin los trabajos que aman”.

“Cada día de inacción debilita los servicios públicos vitales y retrasa los beneficios en los que millones de estadounidenses confían... Aprobar este proyecto de ley reabrirá el gobierno y permitirá a los empleados federales regresar al trabajo de servir al pueblo estadounidense. Garantizará la seguridad de nuestros sistemas de transporte vitales”, expresó Horowitz.