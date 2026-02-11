Repuntan casos de gusano barrenador en humanos

La Secretaría de Salud (SSA) federal confirmó un repunte en los contagios humanos de gusano barrenador (GBG), conocido como miasis.

Con estos nuevos datos se eleva a 26 la cifra total de personas afectadas por el gusano barrenador del ganado en la Península de Yucatán.

De estos casos, Yucatán es el estado más afectado, pues se reportan 16 pacientes, seguida por Quintana Roo con seis y Campeche con cuatro, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del estado.

En el reporte más reciente, se notificaron dos nuevos casos en Yucatán; el primero corresponde a una mujer de 70 años en Izamal, la cual padece diabetes e hipertensión y presenta la infestación (miasis) en la zona de la cabeza y cuello.

El segundo caso es el de una mujer de 87 años en Mérida, quien se encuentra hospitalizada tras detectarse larvas en un ojo, complicación agravada por un tumor preexistente.

Mérida lidera la lista con cuatro contagios, seguida por Motul e Izamal con dos cada uno; los ocho restantes se encuentran distribuidos en Progreso, Buctzotz, Ticul y Maxcanú.

A nivel nacional, la situación es crítica con 141 casos, siendo Chiapas el estado con mayor incidencia, acumulando 103 expedientes.

Hay que señalar que la mosca cochliomyia hominivorax busca heridas abiertas o cavidades naturales (ojos, boca, nariz) para depositar sus huevos.

A diferencia de otros parásitos, estas larvas se alimentan de tejido vivo y avanzan hacia el interior del cuerpo, no sobre la piel.