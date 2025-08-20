Requiere FGR información de periodista: Dianeth Pérez

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la periodista Dianeth Pérez Arreola “coadyuvar” y revelar la información y evidencia que tiene en una investigación por presuntos actos de corrupción en la entrega de un contrato por parte del gobierno estatal, esto luego de que la reportera cuestionara al respecto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De acuerdo con Pérez Arreola, directora del portal de noticias Brújula News, el viernes 15 de agosto la FGR le envió un correo electrónico con una invitación “para coadyuvar en una investigación abierta el 7 de agosto pasado a petición del secretario general del Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez.

Lo anterior ocurrió luego de que la periodista preguntara el 6 de agosto pasado el nombre de la empresa que obtuvo un contrato, tras una supuesta doble licitación, para la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora La Nopalera. Además, en esa intervención, también cuestionó una presunta relación entre la compañía y el crimen organizado.

Además, detalló que al terminar la conferencia matutina el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Jesús Manuel López Romandía, la contactó para invitarla a su oficina y proporcionarle mayor información.

En esa reunión, López Romandía le pidió mostrar la evidencia de lo que preguntó. Ella le dijo que no revelaría sus fuentes, pero el funcionario le insistió en que era necesario la evidencia para llevar a cabo la investigación.