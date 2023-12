La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que las farmacéuticas que solicitaron el registro sanitario de vacunas contra covid-19 requieren más tiempo para solventar los elementos e información técnica faltante para su uso comercial.

La autoridad regulatoria informó que las empresas solicitantes, Pfizer S. A. de C. V, para la vacuna Comirnaty; ModernaTx. Inc. (a través de su representante legal en México, Asofarma S. A. de C. V.), para la vacuna Spikevax monovalente, requirieron mayor tiempo para tener elementos e información técnica faltante.

La Cofepris expresó que “mantiene interés en evaluar de manera prioritaria estos insumos para la salud”, por lo que el grupo de dictaminadores designados a esta tarea permanece en espera de recibir los elementos que los laboratorios deberán sustentar, los cuales —como se dio a conocer el pasado 22 de noviembre— les fueron requeridos mediante la emisión de prevenciones correspondientes.