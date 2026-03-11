Resalta reducción de 44 % en los homicidios dolosos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad los homicidios dolosos en el país disminuyeron 44 por ciento, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 48.8, lo que representa una reducción de la violencia de 38 homicidios diarios menos; siendo febrero de este año el más bajo desde 2015.

“La reducción en homicidios, de septiembre 2024 a febrero de 2026, es del 44 por ciento. Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y como lo vamos a presentar, lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Anuncia estrategia de seguridad para 61 municipios

Y a dos semanas del abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, en Tapalpa, Jalisco, la presidenta convocó a 61 municipios del país con mayor incidencia delictiva para echar a andar una estrategia que refuerce la seguridad en estas zonas a través de programas sociales, educativos y obras de infraestructura orientadas a atender las causas que generan la violencia.

Alta aprobación es porque el pueblo está con la 4T

En otro tema, la mandataria, afirmó que la alta aprobación de la población mexicana a su gobierno es debido a que la gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representa, y que eso, dijo, “es la gran alianza: la del gobierno con el pueblo”.

Afirmó que si su gobierno hubiera traicionado su pensamiento, la cercanía con el pueblo, privilegiar a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país y cedido la soberanía nacional, no se tendría esta alta aprobación.

Se indagará agresiones contra mujeres en Fuerzas Armadas

Por otra parte, Claudia Sheinbaum afirmó que los casos de presuntas agresiones, acoso y abuso denunciados por mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas serán investigados y revisados para garantizar que no exista impunidad y que las víctimas cuenten con mecanismos de protección y denuncia confiables.

La mandataria fue cuestionada sobre reportes que documentan más de 500 denuncias presentadas desde 2012 por presuntos abusos dentro del Ejército, ante lo cual sostuvo que las instituciones militares han fortalecido sus protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas.

Explicó que cuando los hechos constituyen delitos del fuero común, los elementos castrenses no solo enfrentan procesos internos, sino que también son puestos a disposición de autoridades civiles.

Reacciona a reglas de Morena para elecciones 2027

Y luego de que el Consejo Nacional de Morena indicó que para el 22 de junio se elegirán a los Coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones de gubernaturas en 2027, la presidenta reaccionó a las reglas del partido.

“Pues es lo que decidió Morena. Yo no participo ya en esos detalles. Ellos toman sus decisiones”, dijo durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo.

Perfila visita a Brasil para fortalecer relación económica

Así también, afirmó que México acudirá a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la prioridad de eliminar o reducir aranceles que afectan sectores estratégicos, en particular acero, aluminio y la industria automotriz, al tiempo que destacó el fortalecimiento de la relación bilateral con Brasil mediante acuerdos económicos complementarios.

Además, afirmó que México mantiene abiertas sus puertas a la inversión extranjera, sobre todo a compañías de Noruega y países nórdicos, durante un encuentro con una amplia delegación empresarial europea en Palacio Nacional.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la mandataria federal recibió a representantes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezados por el Grupo Wallenberg, en una misión considerada inédita por su magnitud, al reunir a cerca de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de la región.