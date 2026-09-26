Resalta Rodríguez intercambio de 447 armas en Tabasco

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó sobre las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Tabasco.

Dijo que a principios de septiembre se llevó a cabo la instalación y la toma de protesta de los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, y de los 17 Consejos Municipales de la entidad.

También detalló la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la Paz”, con el que han intercambiado por dinero: 231 armas cortas, 160 armas largas, 49 mil 575 cartuchos, dos mil 316 cargadores y 56 granadas.

El intercambio se realizó en los siguientes municipios: Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique.

“Con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia promovemos el programa ‘Sí al desarme sí a la paz’, del primero de octubre de 2024 a la fecha, la población de aquí de Tabasco ha intercambiado de manera anónima y voluntaria, 447 armas de fuego por dinero en efectivo, en 10 municipios del estado”, dijo.

La secretaria de Gobernación declaró que en Tabasco se construyen ocho nuevos bachilleratos Margarita Maza, tres telebachilleratos y otros planteles.

“Además se llevan a cabo la ampliación de un CBTIS, también se edifica el centro comunitario México imparable que contará con una cancha de fútbol 7, gimnasio de box, espacios de básquetbol, voleibol, de ajedrez, además de servicios de salud mental en beneficio de los jóvenes”, comentó.