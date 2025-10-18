Rescatan a 10 menores y 3 adultos víctimas de trata

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras el cateo de un domicilio en la capital del estado, se logró rescatar a diez niños de diferentes edades y tres adultos que eran víctimas de trata de personas.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, la institución solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos previstos y sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales de la institución, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo, Sonora.

En el lugar los elementos policiales lograron la detención de Erasmo “O” y Cecilia “V”, luego de localizar y resguardar a diez menores de edad y a tres adultos que mantenían cautivos y que eran originarios de Chiapas.

En el inmueble encontraron dos cartulinas y ocho tarjetas con leyendas escritas propias de la mendicidad, 18 actas de nacimiento, cinco pelotas y tres teléfonos celulares.

También hallaron recipientes con monedas y billetes de diferentes denominaciones y otros objetos de delito que fueron asegurados por los uniformados y puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

Las personas rescatadas, fueron canalizadas a elementos de la cruz roja y quedaron resguardadas en un albergue de la ciudad.