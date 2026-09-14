Rescatan a 12 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez

Un grupo de 12 personas en movilidad fueron rescatados después de estar retenidos en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante el rescate se llevó a cabo la detención de Cristofer M. R., Manuel de Jesús C. R. y Karen T. A., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la ley de migración y contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

La detención la llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes realizaron la intervención luego de recibir un llamado al 911, en el que se reportaba una privación de la libertad en el cruce de las calles Sierra Madre Occidental y calle Q, en la colonia Lomas de San José.

Al arribar, los agentes fueron interceptados por un hombre y una mujer, quienes manifestaron que días antes habían sido trasladados a ese domicilio, ya que serían ayudados a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, mismos que fueron amenazados con un arma de fuego, señalando que en el interior de una vivienda se encontraban más personas en riesgo, por lo que se solicitó apoyo a unidades adicionales.

Ahí, tuvieron a la vista a un sujeto, el cual cargaba entre sus manos lo que parecía ser un arma de fuego, quien al observar la presencia de las unidades policiales ingresó a un domicilio.

En el interior de las habitaciones se localizaron a doce personas en situación de movilidad, de los cuales 10 eran connacionales y dos centroamericanos, quienes denunciaron estar en el domicilio debido a que se encontraban en espera de ser cruzados de manera ilegal a Estados Unidos.