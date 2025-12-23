Rescatan a 17 migrantes en Ciudad Juárez

Un grupo de 17 migrantes fueron rescatados en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de estar privados de su libertad.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quienes rescataron a los migrantes, después de una llamada anónima en la que se reportó que un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un domicilio a dos individuos con la cabeza cubierta, lo que activó de inmediato el despliegue operativo de la Policía del Estado.

Al arribar al inmueble, en la colonia Obrera, los elementos detectaron al exterior dos vehículos: una Toyota Sienna modelo 2004 y un Kia Sorento modelo 2013, de los cuales descendieron varias personas que intentaron darse a la fuga.

Según se relató de manera oficial, en la intervención los policías estatales escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del domicilio, por lo que, ante el riesgo inminente para la integridad de las personas, ingresaron de inmediato, logrando el aseguramiento en flagrancia de cuatro individuos que intentaron huir del lugar.