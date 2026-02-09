Rescatan a 17 mujeres víctimas de trata en bar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo localizó a 17 mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante un cateo realizado en un bar de este municipio, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Las primeras indagatorias señalan que las mujeres fueron contratadas inicialmente como meseras; en su mayoría son madres solteras que buscaban ingresos para el sustento de sus familias. Sin embargo, con el paso del tiempo, eran obligadas a brindar servicios sexuales a los clientes.

Según las autoridades, cada copa tenía un costo de 240 pesos, mientras que los servicios sexuales se cobraban en mil 500 pesos; en caso de que el cliente solicitara llevárselas a otro lugar, debía pagar mil pesos adicionales.

Las 17 mujeres fueron resguardadas por la FGE, donde se les brindará atención integral.