Rescatan a 20 maestros varados en la región

Los primeros 20 de 40 maestros que se habían refugiado desde el viernes pasado en una comunidad de la Huasteca veracruzana, donde los caminos estaban cortados por las fuertes lluvias y deslaves, finalmente fueron rescatados el lunes vía aérea.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y del Gobierno del Estado arribaron a la comunidad de Xoxocapa del municipio de Ilamatlán, donde pudieron extraer de la zona a los primeros 20 maestros de preescolar, primaria, telesecundarias.

Tras intensos llamados a través de videos y cartas difundidas en redes sociales, la ayuda humanitaria llegó a dicha comunidad, donde los maestros se habían refugiado en las primeras horas de la crecida de ríos y deslaves que bloquearon todos los caminos de las poblaciones donde se encontraban dando clases.

Durante varios días, la comunidad los acogió dándoles techo pero también alimentos; en tanto, los pobladores intentaban crear, sin éxito, una tirolesa para unir los puntos del puente que se cayó, todo sobre el río Xoxocapa.

Los llamados de auxilio de maestros comenzaron a inundar las redes sociales desde el viernes.

Docenas de profesores se habían quedado atrapados en pueblos y comunidades de la huasteca, donde los escurrimientos de agua provocaron deslaves, cortes de caminos rurales y puentes colapsados.

En mensajes escritos y videos caseros, no solo imploraban para ser rescatados, sino que reportaban daños y deslaves en pueblos serranos, hasta donde -denunciaban- no había llegado la ayuda oficial.