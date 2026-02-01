Rescatan a 21 migrantes en Ciudad Juárez

Un grupo de 21 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos chinos, fueron rescatados después de estar privados de su libertad en un domicilio de en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó ayer sábado que el rescate ocurrió el 30 de enero, durante recorridos de patrullaje preventivo en el cruce de las calles Juan Balderas y Francisco R. Almada, en la colonia Francisco I. Madero, en esta frontera.

Durante el recorrido, una ciudadana solicitó apoyo de manera verbal señalando que en un domicilio cercano presuntamente se encontraban personas privadas de su libertad.

Al aproximarse al inmueble señalado, elementos de la SSPE fueron atendidos por una mujer que manifestó encontrarse al interior junto con más personas, mismas que no podían salir del lugar y solicitaron ayuda.

Fue ahí que se logró que 21 personas en situación de movilidad pudieran salir del domicilio.

Las personas auxiliadas son adultos de entre 19 y 51 años, originarios de China, Guatemala, El Salvador y diversos estados de la República Mexicana, quienes se encontraban en condición de movilidad.

Tras el rescate fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE, donde se les proporcionaron alimentos y atención médica para valorar su estado de salud.