Rescatan a 6 hombres privados de la libertad

Durante un operativo conjunto, la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional y la Defensa lograron la liberación de seis hombres que se encontraban privados de la libertad desde el pasado 29 de diciembre en una finca de Zapopan.

Las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas llevaron a descubrir la posible ubicación de las víctimas, que se presume fueron privadas de la libertad en calles de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Las víctimas —jóvenes de entre 18 y 26 años— fueron localizados con vida en un domicilio del fraccionamiento Capital Norte por elementos de fuerzas federales desde el pasado 2 de enero.

Además, en otro domicilio ubicado en la zona de El Bajío, también en Zapopan, se logró la detención de Cristian “N” y Érika “N”, mientras que en una segunda finca fueron detenidos Bryan “N”, María “N” y Armando “N”, presuntos captores de las víctimas.

De acuerdo con las indagatorias, cerca de la medianoche del 29 de diciembre, las víctimas se encontraban en una calle de la colonia San Juan de Ocotán cuando fueron abordados por sujetos armados que descendieron de varios vehículos para llevárselos por la fuerza.

La Fiscalía de Jalisco informó que en la finca donde fueron localizados los hombres privados de la libertad también se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, varios aros aprehensores y tablas utilizadas para golpearlos.