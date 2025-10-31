Rescatan a 80 niñas y adolescentes

Las autoridades capitalinas detallaron que el operativo de rescate de 80 niñas y adolescentes del albergue Casa de las Mercedes fue en las dos sedes de la institución: la de la calle Schultz y Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De los 80 menores rescatados, 47 se encontraban en la sede Schultz y 33 en Berriozábal.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que las menores están seguras y siendo atendidas.

La mandataria reiteró el compromiso del gobierno capitalino para hacer todo lo necesario en favor de las infancias, especialmente de aquellas que viven sin su familia y se encuentran bajo resguardo institucional.

Investigan a Casa de las Mercedes

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al albergue privado Casa de las Mercedes por presunta violación y traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios particulares.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que a raíz de una carta enviada al DI las autoridades presentaron una denuncia ante la instancia, lo que permitió ejecutar una orden de aprehensión contra Aquiles “N” por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.

Además, dijo, continúa una investigación sobre el posible traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios particulares.