Rescatan a bebé enterrado vivo

Cuando se reportó la desaparición de un bebé de 11 meses en Carolina del Sur, decenas de socorristas recorrieron el campo en busca del “niño brillante con cabello rubio rojizo” que había desaparecido mientras su abuela hacía diligencias.

Tras un día completo de investigación, las autoridades encontraron tierra removida no lejos de la casa del abuelo del niño. Comenzaron a excavar y pronto desenterraron al pequeño Koah Sharp, quien “se aferraba a la vida” después de haber sido enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, informó la policía.

“Ciertamente, Dios es bueno”, declaró el comandante policial del condado Lexington, Jay Koon, en una conferencia de prensa el martespoco después de que encontraran a Koah.