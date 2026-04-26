Rescatan a buzos que fueron abandonados en altamar

Autoridades y organizaciones civiles rescataron a un par de buzos, que fueron abandonados en altamar por tripulantes de embarcaciones ilegales.

Los hechos ocurrieron cerca de Dzilam de Bravo, cuando varias lanchas huyeron al detectar la presencia de los equipos de vigilancia y del barco de la Sea Shepherd Conservation Society, que se sumó al recorrido.

Al verse descubiertos, los pescadores escaparon con las lanchas y abandonaron a sus buzos, quienes fueron rescatados y trasladados a la Capitanía de Puerto de San Felipe, Yucatán.

Sin embargo, las autoridades no lograron dar alcance a las lanchas furtivas, ya que, como denunciaron en reunión realizada un día antes en Río Lagartos, tenían motores de mayor potencia, de hasta 115 caballos de fuerza, lo que les permitió escapar con rapidez.

Los buzos relataron al personal del Conapesca y la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) que los pescadores ilegales les indicaron que cuando observen la presencia de las autoridades naden hasta los manglares, para luego ser rescatados más tarde.