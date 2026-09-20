Rescatan a dos tigres de bengala en un domicilio

Dos tigres de bengala (Panthera tigris) que permanecían en un domicilio en la localidad de El Bajío, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, fueron rescatados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a través de su oficina en dicha entidad.

Las especies se tratan de un tigre de bengala macho adulto y una hembra juvenil, ambos en aparente buen estado de salud. De acuerdo con la autoridad ambiental, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, los ejemplares fueron asegurados como medida precautoria y quedaron bajo custodia en el mismo lugar donde fueron localizados mientras se define a dónde serán trasladados.

Según la Profepa, el lugar no cuenta con registro otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y tampoco un Plan de Manejo para los ejemplares hallados, por lo que, recordó, la posesión de dichos felinos debe tener autorización de la autoridad ambiental.