Rescatan a hijo secuestrado de edil de Ojocaliente

A casi cinco meses de su desaparición, la madrugada de este jueves, Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, fue rescatado por fuerzas de seguridad en la comunidad El Jaguey, municipio de Villanueva.

Este hecho fue confirmado durante una conferencia de prensa del gabinete de seguridad encabezada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno, en donde las autoridades informaron de la liberación del hijo del alcalde Juan Manuel Zambrano.

Se precisó que el joven se reporta con un estado de salud estable y se le ha brindado atención integral, además informaron que ya se encuentra con su familia.

Las fuerzas de seguridad realizaban un operativo especial para ubicar la detención de civiles armados en un espacio que se tenía conocimiento se encontraban víctimas privadas de la libertad.

Mencionaron que cuando incursionaron en esa zona fueron agredidos por las personas armadas.

Respecto a la víctima que estaba privada de la libertad se identificó como Josua, quien tenía una denuncia de no localización desde el pasado 9 de junio; por ende, ya se tienen elementos y certeza que de que el hijo del alcalde fue privado de la libertad.