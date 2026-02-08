Rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas

Personal de la Marina realizó en Cabo San Lucas, Baja California Sur, el rescate y evaluación médica de un lobo marino con dificultades para nadar, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y especialistas de Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins.

La dependencia informó que recibió el reporte de una embarcación que trasladaba al ejemplar debido a las condiciones en la que se encontraba, que representaban un posible riesgo tanto para el lobo marino como para las embarcaciones.

Por lo que, informó la Secretaría de Marina, un inspector Federal de Pesca de Marina, personal de Profepa, especialistas de Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins brindaron atención y establecieron un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo y reducir factores de estrés en el animal.

La Semar señaló que médicos veterinarios especializados realizaron una valoración médica, tomando muestra de sangre y canalizando con suero vía intravenosa al ejemplar para determinar su estado de salud y condiciones físicas, procediendo a trasladarlo al centro de rescate Marine Wildlife Rescue Center, con sede en La Paz, Baja California Sur.

La Secretaría de Marina exhortó a la población a no manipular ni acercarse a fauna marina, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, el Sector Naval de Cabo San Lucas pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 624-143-33-97. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto, en caso de emergencias en la mar: 800 MARINA 1 (800 627 4621).

Reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente marino, así como con la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, trabajando de manera coordinada con autoridades civiles y organizaciones especializadas.