Rescatan a lobo marino en San Carlos

Tras horas de búsqueda en la zona portuaria, el martes por la noche, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora rescató y envió a rehabilitación al lobo marino que fue reportado en condiciones de riesgo en el área del Arco de la Lágrima, en San Carlos.

La dependencia informó que el operativo para salvar al mamífero marino lastimado por redes de enmalle se realizó con apoyo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre, así como de pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y personal de Yates Victory San Carlos.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el ejemplar fue asegurado y trasladado para recibir atención veterinaria, actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación para después ser liberado en su hábitat.

El caso se difundió el lunes, cuando habitantes de San Carlos solicitaron apoyo en redes sociales tras la circulación de un video donde se observaba al lobo marino atrapado en una red de enmalle, en aparente mal estado físico, en la zona conocida como Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria.