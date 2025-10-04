Rescatan a niña tomada como rehén por su padre

Una niña de dos años de edad fue rescatada por agentes ministeriales luego de que su padre, con un machete en mano, la retuviera como rehén dentro de un domicilio en Nogales.

Por varias horas Sergio Valente “N” de 35 años, cargó a la víctima y con un machete, amenazaba con lastimarla.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento La Mesa, sección Las Chollas, sobre la calle Cholla Verde.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron el rescate de la menor de dos años de edad, misma que se encontraba en situación de rehén.

Sergio Valente “N” había sido lesionado previamente, motivo por el que se solicitó la presencia de las autoridades y ante lo cual se atrincheró en el inmueble, amenazando con lastimar a la menor de edad.