Rescatan frente a costas de Veracruz a seis pescadores

Seis tripulantes de una embarcación fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) frente a costas de Veracruz.

Los pescadores solicitaron ayuda luego de que la lancha presentó entrada de agua mientras realizaban sus actividades.

De manera inmediata, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) Veracruz desplegó una embarcación tipo Defender con personal especializado, a fin de proporcionar el apoyo necesario.

Los efectivos localizaron la embarcación en inmediaciones del área denominada “Chichi Sur” y se logró controlar la entrada de agua al interior del bote.

Aseguran vehículos, armas y droga

Así también, en Sinaloa, elementos de la Semar realizaron dos acciones en las que aseguraron cinco vehículos, armas, municiones, droga, equipos de comunicación y equipo táctico, como parte de las labores para mantener el Estado de Derecho.

La primera acción se efectuó mediante recorridos de disuasión y vigilancia terrestre en prevención del delito, en inmediaciones del poblado de Caminaguato.

Los navales observaron cuatro camionetas abandonadas y al realizarles una inspección hallaron en su interior 17 cargadores, 326 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación, así como una bolsa con marihuana.

En un segundo evento, durante recorridos en inmediaciones del poblado El Tepuche, los efectivos ubicaron un quinto vehículo que transportaba 15 armas largas, 13 cargadores, mil 355 cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación.

Las unidades motrices y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.