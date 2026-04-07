Rescate de mineros en Sinaloa cumple 255 horas

A lo largo de 255 horas ininterrumpidas, brigadistas han trabajado en varios frentes en la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, para rescatar con vida a tres mineros que continúan atrapados desde hace trece días, por lo que se puso en operación una bomba de 25 HP en la zona cero para reducir los niveles de agua.

Las autoridades civiles y militares que se han sumado a las labores de búsqueda de los trabajadores mineros que continúan atrapados, esperan reducir los niveles de agua que ingresó a los túneles con el derrame de una presa de jales y permitir el ingreso de rescatistas en una situación de mayor seguridad.

Como parte de los protocolos de atención, las autoridades sostienen reuniones con los familiares de los tres mineros que aún se encuentran atrapados, a los que se les detalla la serie de acciones que se han puesto en práctica en su búsqueda bajo tierra.

Las autoridades que integran el Puesto de Comando Unificado, en el reporte más reciente dieron a conocer que se estabiliza la presa de jales y el control de los niveles de agua.

En las nuevas operaciones, a las 23:50 de la noche del domingo pasado, se concretó la instalación de una bomba de 25 HP en la denominada zona cero, la cual fue puesta en marcha una vez que se concluyó con la conexión del cableado eléctrico en los tableritos de alimentación.

Durante el funcionamiento de esta bomba se han extraído cerca de 12 mil 600 litros de agua de la mina y se tiene un avance de perforación de un barrero de 79 metros lineales, por lo que se espera llegar al sitio donde pueden estar atrapados los mineros.