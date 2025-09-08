Resguardan a 13 menores chiapanecos

Trece menores de edad, originarios del estado de Chiapas, que habían salido de aquella región sin compañía de un tutor, fueron detectados al arribar al puerto de Pichilingue en La Paz, y puestos a disposición para su resguardo y regreso a su estado.

Según informó el Gobierno de Baja California Sur, los adolescentes de entre 15 y 17 años, fueron ubicados al bajar del ferry por personal de la Secretaría de Marina, justo en la zona de arribos. No pudieron acreditar que viajaban acompañados y por ello se les puso a disposición.

Esta situación fue reportada al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y ante la Secretaría de Gobernación, con la titular Rosa Icela Rodríguez, para iniciar las gestiones y trámites, y lograr el retorno seguro a Chiapas.

El secretario general de Gobierno de BCS, Saúl González Núñez, dijo que los menores de edad fueron entrevistados por separado para conocer más al respecto de su viaje y revelaron que fueron contratados como jornaleros agrícolas para laborar en el municipio de Comondú, en un rancho ubicado en la localidad de La Toba.

Señaló que se siguió el protocolo para un retorno seguro, en coordinación con autoridades de su estado natal.

“El traslado se concretó con el apoyo del procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas, Freddy Vázquez Méndez y del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien dispuso una aeronave para facilitar el regreso seguro de los jóvenes”, puntualizó.