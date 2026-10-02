Resguardan con policías y vallas estatua de Calderón

Vallas de metal y alrededor de una veintena de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impiden el acceso al El Jardín Hondonada, en el Complejo Cultural Los Pinos, después de que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vandalizaron y decapitaron la estatua del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Algunos visitantes han intentado acercarse al monumento, el cual está derribado desde junio del 2025, pero se les ha informado que esa zona se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

“Varias personas han preguntado si pueden pasar a ver la estatua del expresidente y les comentamos que nos ordenaron cerrar el lugar”, comentó un policía.

A lo lejos se visibiliza que cerca de la estatua hay varios policías, pero ninguna autoridad del Centro Cultural Los Pinos dijo si va a restaurar o cuál será su destino.

La estatua del exmandatario federal en Los Pinos permaneció en el suelo desde junio de 2025, fecha en que, informó la Secretaría de Cultura, fue derribada por un árbol.