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Resguardan mil 800 formas de vida en Reserva

Octubre 25 del 2026
Resguardan mil 800 formas de vida en Reserva

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (Repsa), bajo resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alberga mil 800 formas de vida y una combinación de especies que no existe en otro lugar del país, informó Silke Cram Heydrich, secretaria ejecutiva de este espacio e investigadora del Instituto de Geografía.

La especialista explicó en un comunicado que la superficie de la reserva casi se ha duplicado desde 1983. A su conservación se suman los pedregales remanentes del campus universitario, áreas con afloramientos de roca volcánica que, aunque no forman parte de la Repsa, contribuyen como corredores biológicos y reservorios de vida silvestre nativa.

Durante el Seminario Institucional 2026 del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, destacó que el matorral xerófilo es uno de los ecosistemas más diversos del Valle de México. Preserva flora, fauna, hongos, protistas y bacterias, aunque el conocimiento sobre estos últimos grupos todavía es limitado, lo que abre posibilidades para la investigación.

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