Residentes del Hospital General exigen auditoría

Por la mañana de ayer lunes, médicos residentes del Hospital General de México “De Eduardo Liceaga” se manifiestan afuera de sus instalaciones por el brote de salmonella, registrado la semana pasada, por alimentos contaminados y servidos en el comedor institucional.

Manifestación

Son alrededor de 50 integrantes del personal de salud que bloquearon la avenida Cuauhtémoc, impidiendo el paso de vehículos.

Con cartulinas y, la mayoría, con uniforme médico, gritaban consignas para exigir sanciones para quien resulte responsable del contagio con la bacteria, y una auditoría externa a los administradores del comedor porque, aseguraron, lo quieren reabrir a pesar del problema.

Causa de brote

El viernes pasado, el subsecretario Eduardo Clark refirió que todo apuntaba a que el brote fue causado por el huevo servido en el desayuno del pasado 31 de agosto, pero dijo que se confirmará con los resultados de laboratorio.

Distribuidora de alimentos niega dispensar abarrotes

Las empresas Distribuidora de Alimentos Dip@msa México S.A de C.V y Procesadora y Distribuidora los Chaneques S.A. de C.V. enviaron una carta a El Universal para aclarar que “no están a cargo de la distribución de los denominados ‘abarrotes’ correspondiente a la partida 1 del contrato con el Hospital General”.

En dicha partida está incluido el huevo, alimento que podría haber provocado el brote de salmonella, de acuerdo con las autoridades de salud.

El pasado 5 de septiembre, se publicó que cuatro empresas, entre ellas las antes mencionadas, proveen los alimentos para el comedor central del hospital; sin embargo, se precisó que Logística Alimentaria Maxfran obtuvo el contrato HGMEL- LPN-076-2026 para surtir de abarrotes, entre ellos el huevo que se utiliza en los comedores, embutidos, verdura y fruta, lácteos y pescado por 69 millones 078 mil 080 pesos.

En su carta, dichas empresa señalan: “Es preciso aclarar que ambas empresas tienen una participación conjunta exclusivamente para proveer ‘aves’ y ‘carnes’ (Partidas 2 y 3 del contrato que adjuntamos), para el Comedor Central que atiende a los pacientes del Hospital General, y no del comedor que está destinado a proveer de alimentos al personal médico de dicho hospital, que es donde ocurrió el brote de salmonela”.

Contrato

Sin embargo, fue Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, quien dijo que todo apunta a que la fuente de contagio fue el huevo que consumieron los médicos residentes “dentro de uno de los dos comedores”.

También se especificó que Distribuidora de Alimentos Dip@msa México y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques firmaron el contrato HGMEL-LPN-075-2026 para proveer de aves y carnes al hospital por 29 millones 757 mil 474 pesos.