Respalda López Rabadán informe de la ONU

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que “México no debe ser el referente internacional en desapariciones” y afirmó que esta crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada presidenta señaló que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar, con carácter de urgente, que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para atenderse mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y que México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en la materia.

“Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella”, indicó.

López Rabadán recordó que México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos, y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y corregir.

“Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil”, lamentó.

En ese sentido, insistió en que es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente”, subrayó.