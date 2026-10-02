Respalda Morena a Bugarín como defensora de la 4T

Morena defendió la designación de Jasmine Bugarín Rodríguez como defensora de la transformación en Nayarit, pese a haber nacido en Estados Unidos, argumentando que la senadora con licencia “ha manifestado públicamente su lealtad a México y su compromiso con el pueblo nayarita”.

Por medio de un comunicado, el partido oficialista junto a su aliado el Partido Verde, compartió que la legisladora informó que renunció a “toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos”, así como que desde hace años la morenista detalló en su declaración pública que dio cuenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y está en disposición de realizar los trámites necesarios para ejercer cargos públicos en territorio mexicano.

Asimismo, recordó que desde la dirigencia de Morena coinciden con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando afirma que “si quieres ser presidente de México, una bandera, un pueblo, una patria”.

Calderón sin autoridad para lecciones

Por otra parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que el oficialismo no ha hecho oídos sordos a los señalamientos que lanzó el expresidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, desde el Foro América Libre 2026, al advertir frente a líderes de la derecha internacional que México está regresando a una nueva versión de la “dictadura perfecta”.

Montiel dijo que el exmandatario federal buscaba aplausos en este aforo afín ideológicamente a él, para “mendigar la legitimidad que el pueblo le negó”.

En un pronunciamiento, la líder guinda le recordó a Calderón que el país no olvida que llegó al poder a través de un supuesto fraude electoral en el 2006.

La presidenta de Morena reiteró que el expresidente pretende dar lecciones de respeto a la voluntad popular, sin responder por la “profunda herida” que causó la supuesta usurpación del poder.