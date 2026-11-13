Respalda PAN investigar la elección de 2006

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, pidió a Morena que también se creen dos comisiones especiales, a la par de que solicitó Ariadna Montiel, presidenta de dicho partido, para investigar la elección presidencial del 2006.

El panista dijo que también es relevante que se investigue el delito de huachicol fiscal en el país y su posible vínculo con integrantes de Morena; y las presuntas relaciones de gobernantes militantes de ese partido con el crimen organizado.

“Pa’lante con su comisión de investigación, pero pa’lante con las comisiones de investigación que son serias y que son necesarias en este país, como la investigación de la red de huachicol fiscal, en la que está metida Morena hasta el tuétano”, comentó.

Le responde Monreal

Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que “si hubiera otra solicitud, aun cuando haya sido votada en contra, le aseguro que hay la apertura y la posibilidad de revisar”.

Lixa Abimerhi refirió que no es necesario volver a presentar las solicitudes para crear las comisiones especiales sobre huachicol fiscal o nexos con el narcotráfico, pero que seguirán insistiendo en que ambos temas sean investigados.

“El PAN ha presentado durante todos estos años varias propuestas para que se hagan comisiones de investigación, ninguna ha avanzado, ninguna ha prosperado porque no les conviene que se investigue”, refirió.