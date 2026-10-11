Respalda partido Somos al monero Paco Navarrete

El partido Somos respaldó a Paco Navarrete luego de que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) determinó que el monero cometió violencia política en razón de género contra la diputada morenista Itzul Barrera tras la publicación del cartón político “La diputa-da en su paraíso”.

“¡¡Contra la censura hasta donde tope Paco Navarrete!!”, escribió Somos en redes sociales y acusó que a través de la figura de la violencia política en razón de género, el Gobierno de México, Morena y sus aliados buscan “imponer la censura”.

“Estamos en vísperas de la persecución judicial a quienes nos oponemos al pensamiento único, a quienes creemos que México camina una ruta de regresión anti democrática”, afirmó en su cuenta de X.

El cartón político “La diputa-da en su paraíso” fue señalado por asociar una imagen de la legisladora donde se le ven las piernas que, de acuerdo con el fallo, la sexualiza y muestra una parte de su cuerpo con una “intención encubierta de desprestigio asociado a la palabra ‘puta’” a partir de la división gramatical de la palabra junto a la imagen.

Somos, cuyo presidente nacional es Guadalupe Acosta Naranjo, recordó el caso que antecede la decisión cuando en 2024, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue sancionada por violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras tras un comentario en redes de presunto nepotismo y por el cual tuvo que pedir disculpas por 30 días.