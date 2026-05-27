Respalda Sheinbaum llamado del papa a regular la IA

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy interesante” la primera encíclica del papa León XIV, en la que el pontífice advierte sobre los riesgos del poder tecnológico y plantea la necesidad de “desarmar” la inteligencia artificial mediante regulación y una reflexión ética centrada en el futuro de la humanidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el carácter humanista del documento titulado “Magnifica Humanitas”, y aseguró que su contenido va más allá de la regulación tecnológica, al cuestionar quién controla actualmente las herramientas digitales y con qué fines se utilizan.

“Muy interesante. La encíclica del papa se llama ‘Grandiosa Humanidad’. Imagínense nada más ese título. Para nosotros que somos humanistas, pues es un título excepcional”, expresó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que el texto papal pone sobre la mesa el papel de las grandes corporaciones privadas y transnacionales en el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y los algoritmos digitales, sectores que —según leyó la mandataria— hoy concentran más capacidad de acción que muchos gobiernos.

Rechaza intervención extranjera

En otro tema, la mandataria, aseguró que no permitirá que México sea utilizado en la contienda electoral de Estados Unidos ni que exista intervención extranjera rumbo a las elecciones de 2027.

Lo anterior al ser cuestionada sobre una presunta articulación entre sectores de la derecha internacional y actores políticos nacionales para atacar a su gobierno.

“Lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre (de Estados Unidos). Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida”, declaró.

Sheinbaum defendió que las decisiones en el país corresponden únicamente a los mexicanos y rechazó cualquier intento de injerencia externa.

Reconoce “muy buen trabajo” de Andy López Beltrán en Morena

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció como “muy buen trabajo” el que hizo Andy López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, a la que renunció recientemente.

Destacó el reacomodo en Morena, con la llegada de Ariadna Montiel como su dirigente nacional.

“Muy buen trabajo hizo Andrés”, expresó al mencionar que afilió a cerca de 12 millones de personas uno de los partidos más grandes.

Al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo reconoció como “un buen organizador”.

Rechaza censura tras el llamado “no vean TV Azteca”

Y al ser cuestionada, sobre el tema de TV Azteca, la mandataria rechazó que haya ejercido censura contra TV Azteca, luego del llamado que hizo a no sintonizarla y afirmó que sólo fue una opinión.

Sheinbaum Pardo explicó que “cuando ayer dije ‘no vean TV Azteca’ es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie”.

Inversión extranjera

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inversión extranjera directa (IED) en el país alcanzó un récord histórico durante el primer trimestre de 2026, al registrar 23 mil 591 millones de dólares, cifra 10.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado.

La mandataria aseguró que el resultado refleja la confianza internacional en México y los efectos positivos del Plan México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo celebró el avance en la credencialización para el Sistema Universal de Salud, principalmente para las personas adultas mayores.

Destacó que se aumentaron los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud, también en el marco de 18 millones de visitas con el programa Salud Casa por Casa.