Tras el anuncio de la victoria de Xóchitl Gálvez en las encuestas del Frente Amplio por México para la definición de su candidata, el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, dijo que le honraba que Beatriz llegara al final de la contienda interna.

“Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado al final”, expresó Moreno.

Sobre las encuestas del Frente Amplio por México, indicó que el partido estará con la senadora Xóchitl Gálvez.

“Respaldamos a Xóchitl como candidata única”, dijo Moreno.

“Alito” habla sobre probabilidad de dirigir al PRI y Cámara Baja

Moreno, expresó que “en congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y he solicitado a mi Coordinador en la Cámara Baja, y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política”.

Añadió que “aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país”. Por ello, dijo, en el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al Coordinador que construya los consensos con los Grupos Parlamentarios, como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, a fin de que sea un proceso claro y abierto.

Califica de “noticias chiquitas” salida de Armentía

Cuestionado sobre la salida del diputado Pedro Armentía, quien dejó al PRI para integrarse a la bancada de Movimiento Ciudadano, Moreno Cárdenas dijo que se trata de “noticias chiquitas” que no tienen importancia.

“Yo siempre he dicho que todos los que estamos aquí somos los que importamos, que hay que construir y hay que ver hacia adelante; son noticias chiquitas y que no tienen importancia cuando están las cosas trascendentales del país”, concluyó.