Respaldan a Campos tras no acudir a Cámara alta

El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de que la mandataria estatal decidiera no acudir al Senado para hablar sobre los agentes de la CIA que participaron en un operativo en la entidad. También compartió su compromiso de combatir a organizaciones criminales y señaló que a Morena le incomodan los gobiernos que sí enfrentan al crimen.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la dirigencia del PAN reconoció “la determinación” de la gobernadora y dijo que “México y Chihuahua no esperan confrontaciones políticas” tras esta decisión.

Expresaron que en caso de que Campos Galván decida acudir en su momento al Senado, desde el partido apoyarán la decisión.

Arremeten contra Morena

Sobre el operativo en Chihuahua que terminó con el desmantelamiento de un “narcolaboratorio”, el PAN reconoció el golpe directo a la operación del crimen organizado y arremetió contra Morena diciendo que “en lugar de reconocerlo, el Gobierno Federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”.

En el escrito, Acción Nacional sostuvo que en Morena “no les preocupa la soberanía, les incomoda el golpe al crimen” y enfatizó que “les molesta que haya gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes”.

Sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, indicó que le cancelaron la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales mientras que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lo señaló por nombrar asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.