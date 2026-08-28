Respaldan a Imelda Castro para encabezar la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la designación de la senadora con licencia, Imelda Castro, como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena en Sinaloa, rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su conferencia matutina de este jueves, explicó que la designación correspondió a Morena a partir de una encuesta y señaló que Castro es una mujer con trayectoria dentro del movimiento y vinculada con el estado. Agregó que quien encabece el proyecto en Sinaloa debe ser una persona honesta, comprometida con la entidad y con un proyecto para la población.

“La senadora con licencia tiene muchos años en el movimiento de transformación y que quiere mucho a la entidad”, dijo la mandataria.

Presentan iniciativa contra doble nacionalidad

Por otro lado, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, presentó la iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan ejercer el cargo con una doble nacionalidad.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 86, 115 y 122 de la Constitución. En caso de contar con otra nacionalidad, la persona tendría que renunciar a esta antes de registrarse como candidata.

Sheinbaum explicó que el objetivo es garantizar que el interés de quienes ocupen esos cargos esté centrado en México y evitar posibles injerencias de otros países. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión.

Opina sobre García Cabeza de Vaca

Al ser cuestionada sobre las aspiraciones presidenciales del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha manifestado su intención de competir en 2030, la presidenta señaló que resulta complicado impulsar una candidatura desde otro país.

La mandataria hizo referencia a que García Cabeza de Vaca se encuentra fuera de México y evitó profundizar sobre sus posibilidades electorales.

En relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Sheinbaum señaló que entre las nuevas líneas se encuentra la revisión de registros telefónicos que, de acuerdo con la información presentada, no fueron investigados a fondo en administraciones anteriores. También mencionó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

La presidenta indicó que se busca presentar información pública sobre las líneas de investigación antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Informó que 16 entidades federativas han manifestado disposición para restringir el uso de dispositivos electrónicos entre estudiantes de educación básica y adolescentes.

Explicó que las medidas buscan atender los efectos relacionados con el uso de estos dispositivos en los planteles educativos, sin dejar de considerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum también se refirió a una resolución en Estados Unidos relacionada con Meta y los efectos del uso de sus plataformas en menores de edad.

Recuperan 5 mdd por caso Weinberg y Garci´a Luna

Durante la conferencia, Sheinbaum informó que el gobierno mexicano recuperó más de cinco millones de dólares relacionados con recursos de la familia Weinberg y el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, explicará el viernes el procedimiento mediante el cual fueron recuperados esos recursos.

No puede intervenir en el retiro de visas

En otro tema, la titular del Ejecutivo declaró que México no puede intervenir en la decisión de Estados Unidos sobre el retiro de visas porque es “decisión soberana” de un Estado.

Sheinbaum Pardo apuntó que hay casos en los que el gobierno de México ayuda para que las personas puedan obtener su visa estadounidense, como para que personas asustas mayores visiten a sus familiares.

“Si Estados Unidos puede dar o no dar visas, ahí nosotros no podemos intervenir en la política que defina, es una política que define. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión que le compete al gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, nosotros, de acuerdo a la política exterior, a nuestra historia y a las condiciones específicas, definimos si hay visas o no hay visas para alguna nacionalidad o el retiro de visa de alguna persona por alguna circunstancia particular”, dijo.

“La definición de si se da visa o no se da visa es decisión soberana de un gobierno”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.