Respaldan acuerdos de incremento al salario mínimo

Tras el anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 y el acuerdo para avanzar gradualmente hacia la jornada laboral de 40 horas, representantes del sector empresarial y del movimiento obrero expresaron su respaldo a los consensos alcanzados en el marco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que los acuerdos alcanzados —tanto el aumento salarial como la ruta hacia la reducción de la jornada— son factibles para los retos económicos y laborales que vienen en 2026.

Destacó que el tripartismo entre gobierno, sindicatos y empresas ha permitido que las negociaciones se desarrollen dentro del Estado de Derecho y con respeto a principios fundamentales como el empleo formal, la estabilidad productiva y la seguridad jurídica.

Bienestar

Agregó que los acuerdos permitirán mejorar el bienestar de millones de familias, fortalecer el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas.

Cervantes subrayó que cualquier ajuste laboral debe alinearse con las capacidades económicas de cada empresa y con una revisión cuidadosa de posibles efectos en productividad y costos laborales.

No obstante, sostuvo que el sector empresarial está comprometido con el desarrollo integral de los trabajadores y con mantener la paz laboral bajo un entorno estable y productivo.

Por su parte, Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, recordó que el debate para implementar la reforma laboral de las 40 horas inició el 1º de mayo, y agradeció a la Presidencia por asumir esta demanda como legítima de los trabajadores.

Soberanis aseguró que los sindicatos no solo respaldan la reforma, sino que también la defenderán, y llamó a empresarios y gobierno a trabajar juntos en su implementación para evitar impactos negativos. Subrayó que existen propuestas específicas para cada sector y tipo de empresa, y reiteró que el objetivo común es construir un país con mayor bienestar y justicia social.