Respaldan ATDT, Banxico y CNBV reforma de CSP

Autoridades de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respaldaron la iniciativa presidencial por la que se plantea expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

En una reunión de trabajo con las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargada de dictaminar dicha propuesta, las autoridades financieras y tecnológicas del país afirmaron que el proyecto busca cerrar la brecha de inclusión financiera en el país, reducir el uso de efectivo y potenciar el desarrollo de las micro y medianas empresas.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que esta legislación servirá como un puente entre la infraestructura ya desarrollada por Banxico y el uso cotidiano de la ciudadanía.