Respaldan comisión para investigar elección de 2006

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, expresó su respaldo absoluto a la creación de la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, para esclarecer la intervención del gobierno de Vicente Fox en el presunto fraude electoral de 2006.

El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que su responsabilidad de conducir al Senado de la República lo obliga a no privilegiar posturas partidistas, por ello fue malinterpretada una respuesta que dio hace unos días sobre dicha comisión.

Martínez Miranda reiteró que avala la decisión de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, de integrar dicha comisión que, como ella misma dijo: “no es para sancionar a nadie, sino para que se conozca lo que ocurrió en esa elección y no quede ninguna duda del fraude electoral” que, como desde entonces ha sostenido él, “sí existió”.

Agregó que el propio Vicente Fox ha reconocido su participación desde Los Pinos para arrebatar el triunfo a López Obrador, aunque ahora ya se echó para atrás y planteó que es mejor “mirar hacia adelante”.

El pueblo de México, subrayó el presidente del Senado, tiene derecho a conocer cómo se fraguó “lo que desde entonces denunciamos: el fraude del 2006” y la responsabilidad tanto de Vicente Fox como de las autoridades electorales de ese momento.

Fraude electoral

“Es más, hasta plantearía que pudiera crearse también otra Comisión de la Verdad para investigar el fraude electoral de 1988 que, igualmente, le robó la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero por ahora nos quedamos con la del 2006 y más adelante espero se constituya la del 1988”, añadió.

“La frustración, el coraje, las lágrimas, la impotencia y el dolor que nos causaron esos dos grandes e históricos fraudes, deben ser hoy reemplazadas por la verdad y sólo la verdad”, puntualizó.