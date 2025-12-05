Respaldan iniciativa para reducir jornada laboral

El Fomento Económico Mexicano (Femsa) expresó su respaldo a la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, un cambio que la empresa considera viable siempre que se implemente de forma adecuada.

Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de la compañía, reconoció que la medida implicará costos adicionales para el corporativo, con casi 300 mil colaboradores, pero afirmó que la firma está dispuesta a asumirlos como parte de su compromiso.

El directivo explicó que la empresa ha participado en un proceso amplio de diálogo con la autoridad laboral, donde se expusieron los riesgos de una implementación deficiente, como ha ocurrido en otros países.

“Para una empresa que tiene casi 300 mil colaboradores en México, son variables que tienen un impacto muy importante, muy relevante. Además por el modelo de negocio, que es un modelo intensivo en mano de obra. Entonces, sin duda es un asunto que tiene efectos, pero también lo que yo puedo decir es que para Femsa reconocer al talento y a los colaboradores ha sido también parte de nuestra responsabilidad”, dijo.