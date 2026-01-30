Respaldan propuesta del gobernador de Chiapas

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que es importante el anuncio del miércoles de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, en el sentido de que enviará una iniciativa al Congreso estatal y luego al federal para dotar de armas de alto poder a las corporaciones de seguridad estatales para enfrentar a la delincuencia organizada.

En la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena, denominada “Legislativa del Pueblo”, Monreal Ávila indicó que “es un anuncio importante de parte de un gobernador de una entidad federativa, en este caso de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, quien ha estado ejerciendo la función como titular del Ejecutivo, desde mi punto de vista, con mucha eficacia y con mucha honestidad”.

“Y esta eficacia también se inscribe en esta propuesta. Lo leí, no nos ha enviado ningún comunicado, ni tampoco iniciativa del Congreso local, pero tiene razón el gobernador Ramírez, porque no se puede enfrentar a los cárteles del crimen organizado o a los presuntos delincuentes o delincuentes con armas de calibre menor al que traen las bandas del crimen organizado; no se les puede enfrentar con armas de bajo impacto a las armas de tecnología moderna y de letal impacto”.

Enfatizó que “tiene razón el gobernador y creo que durante muchas décadas la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno Federal no ha permitido que las policías estatales y municipales hagan uso de esos artefactos armados, de esos instrumentos para garantizar la paz y la tranquilidad de los pueblos”.

Agregó: “Y creo que están rebasados con el armamento que tiene la delincuencia organizada. Es un buen tema y vamos a esperar que llegue la iniciativa, pero me alegra que sea Chiapas el primer estado que lo plantee”.

Monreal Ávila sostuvo que “hay una estrategia reforzada en donde están los resultados. Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la Fiscalía General de la República, fiscales estatales están demostrando en los hechos el refuerzo de una estrategia de combate a la delincuencia organizada”.