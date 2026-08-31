Respaldan reforma presidencial contra doble nacionalidad

La Presidencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, respaldó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada al Congreso de la Unión para establecer que las personas aspirantes a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan contar con doble nacionalidad y, en caso de tenerla, deban renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.

A través de un comunicado, expresó que “quien pretenda encabezar los destinos de nuestra nación debe tener una lealtad plena e inequívoca hacia México. No es admisible que una persona que aspire a gobernar un estado o la República pueda tener intereses divididos entre dos naciones”.

“Esta reforma es una medida de defensa de la soberanía e independencia nacional para frenar posibles injerencias del exterior en las decisiones que competen exclusivamente a México. Por ello, quien aspire a la Presidencia o a una gubernatura debe tener una sola nacionalidad: la mexicana”, dijo.

En ese sentido, explicó que la iniciativa no se limita al ámbito federal, pues la restricción se replica en los artículos 116 (gubernaturas) y 122 (Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), garantizando que todas las personas titulares de los poderes Ejecutivos, federal y estatales, estén sujetas al mismo estándar de lealtad.

Además, destacó que también se propone una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer reglas claras que permitan a las personas con doble nacionalidad formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y del país del cual también sean nacionales.

“Este posicionamiento es coherente con los principios de la Cuarta Transformación: defender el interés superior de la nación y del pueblo de México por encima de cualquier interés particular o extranjero. La soberanía nacional no es negociable, y quienes aspiren a encabezar los destinos del país deben demostrar su compromiso absoluto con México”, expuso.