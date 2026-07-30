Respaldan revisión de proceso de ingreso 2026-27

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM expresó su respaldo al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica creada para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026, en medio de la investigación sobre presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión.

Tras una reunión de trabajo, los titulares de las entidades académicas manifestaron su apoyo a las decisiones adoptadas por el rector, particularmente la conformación del grupo de expertos encargado de analizar el proceso y proponer alternativas para atender la situación.

El órgano colegiado afirmó que comparte la postura expresada por Lomelí Vanegas de que la universidad debe actuar en favor de quienes se prepararon para acceder a la educación superior mediante el esfuerzo y el mérito académico.

Asimismo, destacaron la relevancia de la labor que realizará la Comisión Técnica, integrada por especialistas convocados para evaluar las posibles rutas de solución ante las irregularidades detectadas.

Subrayaron que los expertos desarrollarán su trabajo con profesionalismo, independencia y rigor académico para proponer la mejor alternativa que brinde certidumbre a los jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

Los directores recordaron que la misión de la UNAM es formar profesionistas, investigadores, docentes y ciudadanos comprometidos con la sociedad, además de generar y difundir conocimiento con responsabilidad social.

En ese contexto, señalaron que la institución tiene la obligación de garantizar que todos sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, principios que, afirmaron, han distinguido históricamente a la máxima casa de estudios.

Se debe repetir examen de manera presencial

El académico Héctor Hernández Bringas consideró que la alternativa más viable que tiene la universidad para corregir estas irregularidades es repetir la prueba de manera presencial.

Hernández Bringas, quien se desempeña como investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la Comisión Técnica que apenas antier instaló la Universidad Nacional —y que alista conclusiones para esta misma semana— en estos momentos realiza valoraciones de las posibles implicaciones que traería la repetición del examen de admisión.

“Hay que hacer valoraciones logísticas, porque no se puede armar de un día para otro el examen presencial; implica acuerdos con instituciones privadas y contratación de personal. Pero también valoraciones políticas”, señaló.

Con esta posible decisión, detalló, estarían de acuerdo por lo menos 135 mil estudiantes que compitieron por un lugar en una licenciatura de la UNAM, que representan al menos un 87 % de los aspirantes rechazados en el concurso de admisión.

Hernández Bringas recordó que 157 mil jóvenes presentaron el examen en el concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, de los cuales solo hubo 22 mil aprobados, cantidad mínima comparada con los 135 mil que no obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional.

En caso de repetirse la prueba, indicó que debe hacerse también una valoración jurídica, debido a que por lo menos un 10 % de alumnos ya recibió una carta de aceptación y no se puede demostrar, hasta este momento, que aprobó con trampas.

“Hubo fallas en el software utilizado, aunque la empresa ahora dice que no; hubo fallas de supervisión y de control por parte de los responsables en la universidad, sin descartar hechos de corrupción”, expresó.