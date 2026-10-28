Respaldarán discusión de Ley Trasciende

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañará a las organizaciones civiles que impulsan la Ley Trasciende, iniciativa para reconocer el derecho a una muerte digna en México, y enviará a las cámaras de Diputados y Senadores las conclusiones de un foro sobre el tema, anunció su presidenta Rosario Piedra Ibarra.

Durante la inauguración del foro “Derechos Humanos, Dignidad y Autonomía al Final de la Vida”, la ombudsperson sostuvo que las personas con enfermedades graves, irreversibles o terminales deben conservar su libertad para tomar decisiones sobre su atención médica, sin que su edad, discapacidad o estado de salud disminuyan sus derechos.

Señaló que corresponde al Congreso de la Unión discutir y definir los alcances legales de las iniciativas relacionadas con la muerte digna, pero consideró indispensable colocar la autonomía de los pacientes y sus derechos en el centro del debate legislativo.

Explicó que la CNDH enviará las conclusiones del encuentro a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso y acompañará a las organizaciones promotoras durante las gestiones para impulsar su discusión y eventual aprobación.

La presidenta del organismo señaló que las decisiones al final de la vida deben considerar la atención médica, los cuidados, el acompañamiento familiar y la voluntad de las personas cuando enfrentan enfermedades sin expectativas de recuperación.

Durante el foro, celebrado en el Centro Nacional de los Derechos Humanos (Cenadeh), afirmó que hablar de muerte digna implica reconocer el derecho de todas las personas a vivir con dignidad hasta el último momento.