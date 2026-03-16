Respaldo total a Plan B de presidenta: Morena, PT y PVEM

Las dirigencias y coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo anunciaron la tarde de ayer domingo su total respaldo al Plan B de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará esta semana al Congreso de la Unión.

Al término de una reunión en la Secretaría de Gobernación, los tres partidos aliados informaron que votarán en favor de esta reforma, porque representa un avance para la democracia.

PT y PVEM, que negaron el apoyo a la reforma electoral, ahora destacaron que están al cien por ciento con el Plan B de Sheinbaum.

El presidente del PT, Alberto Anaya, aseguró que esta nueva propuesta de la presidenta cuida que no se afecten y no se echen abajo los avances democráticos del país.

La presidenta del Verde, Karen Castrejón, afirmó que en este proyecto que será enviado por la mandataria a las cámaras del Congreso, los aliados de Morena encontraron coincidencias que sirven a México porque representa un paso importante para fortalecer nuestra democracia.

Voluntad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que después del desacuerdo en torno a la reforma electoral, “haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición”.

Dijo que este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México.

Ricardo Monreal subrayó que en los momentos decisivos de la historia, la política exige altura de miras, convicción y responsabilidad. Esto es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío”.

Por su parte, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el Plan B recoge algo fundamental: el deseo del pueblo de México de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa.